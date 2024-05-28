Пашинян объявил о бедствии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление об объявлении зоной бедствия нескольких общин Лорийской и Тавушской областей в связи с наводнением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, постановление опубликовано на сайте правительства страны.

"На основании закона "О защите населения в чрезвычайных ситуациях" правительство Армении постановляет об объявлении зонами бедствия ряда общин Лорийской и Тавушской областей. Организацию основных мероприятий по защите населения осуществляет оперативная рабочая группа, созданная постановлением премьер-министра Армении. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования", - говорится в постановлении.

Из-за проливных дождей дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию. Указом премьер-министра Никола Пашиняна создан оперативный штаб для управления ситуацией. На месте происшествия работали более 320 спасателей. Три человека погибли.

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