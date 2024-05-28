Совбез Турции высказался за скорейшее урегулирование на Украине

Совет национальной безопасности Турции высказался за скорейшее урегулирование на Украине, подчеркнул важность укрепления безопасности судоходства в бассейне Черного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении совета, заседание которого состоялось в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Были обсуждены последние события, связанные с войной на Украине, <...> оценены возможности скорейшего установления справедливого и прочного мира. Также была подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению безопасности судоходства в Черном море совместно с прибрежными государствами", - отмечается в документе, который распространил департамент коммуникации турецкого президента.

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