Совбез Турции высказался за скорейшее урегулирование на Украине
Совет национальной безопасности Турции высказался за скорейшее урегулирование на Украине, подчеркнул важность укрепления безопасности судоходства в бассейне Черного моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении совета, заседание которого состоялось в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Были обсуждены последние события, связанные с войной на Украине, <...> оценены возможности скорейшего установления справедливого и прочного мира. Также была подчеркнута важность продолжения усилий по укреплению безопасности судоходства в Черном море совместно с прибрежными государствами", - отмечается в документе, который распространил департамент коммуникации турецкого президента.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре