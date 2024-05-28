Армия Израиля сообщила о перехвате ракет из Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешном перехвате трех ракет, запущенных с территории Ливана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Минувшей ночью израильская система противоракетной обороны "перехватила три противотанковые ракеты, выпущенные с ливанской территории в направлении поселения Штул". "Сообщений о пострадавших не поступало", - указано в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что в ночь на понедельник истребители израильских ВВС "нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана, поразив склад оружия в районе Мейс-эль-Джабаль и военные сооружения в районах Айта-аш-Шаб и Хиам.

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