Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану

Границы на освобожденных землях взяты под охрану, поставленные задачи выполняются на самом высоком уровне.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам военнослужащий Государственной пограничной службы, старший лейтенант Замиг Велиев, передает Day.Az.

"В соответствии с указанием Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева села Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы взяты под контроль и охрану Государственной пограничной службы Азербайджана. Границы на освобожденных от оккупации землях охраняются, поставленные задачи выполняются на самом высоком уровне. Наши пограничники, которые гордятся тем, что стоят на страже границ своей Родины, приложат все усилия для выполнения этого священного долга", - сказал он.

Отметим, что в результате работ по делимитации была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территории (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Данные села 24 мая были взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!