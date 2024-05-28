Международное сообщество должно мобилизовать усилия для устранения минной опасности в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"Мины, установленные Арменией, продолжают убивать и калечить азербайджанцев на освобожденных от оккупации территориях. Сегодня в освобожденном от оккупации селе Сырхавенд Агдамского района в результате взрыва мины был тяжело ранен 27-летний сотрудник Агентства по разминированию, у него была ампутирована нога. Несмотря на обширные усилия, работа по разминированию сталкивается со многими препятствиями из-за отказа Армении предоставить точные карты, указывающие местонахождение мин", - говорится в публикации.

Отметим, что в прокуратуре проводится расследование в связи с фактом ранения в результате взрыва мины 28 мая на территории освобожденного от оккупации села Сырхавенд Агдамского района сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Юсубова Хасила Эльдар оглу (1997 года рождения) при исполнении своих служебных обязанностей.

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