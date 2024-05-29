Нидерланды призвали Запад к совместной сборке системы Patriot для Украины

Амстердам может поставить Киеву "основные компоненты" системы Patriot и ведет переговоры с западными странами о совместной сборке, заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе встречи с европейскими коллегами в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Мы ведем переговоры с другими странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей", - приводит слова министра The Telegraaph. Она также отметила, что Нидерланды смогут поставить со своих складов только "основные компоненты" ЗРК, в связи с чем призывают союзников "добавить детали".

"Благодаря этой инициативе мы сможем предоставить Украине одну полноценную систему ПВО в краткосрочной перспективе", - добавила Оппонгрен.

Как отмечает The Telegraaph, у Нидерландов есть четыре системы Patriot, необходимые в том числе для защиты порта Роттердама.

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