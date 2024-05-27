Культуру ненависти в Европе и США сравнили с ситуацией перед Второй мировой

Чешский министр по делам ЕС Мартин Дворжак выразил мнение, что культура ненависти в Европе, США и других странах напоминает ситуацию, предшествующую Второй мировой войне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил глава ведомства в интервью газете El País, "политическая карьера не должна строиться на основе разжигающих ненависть посланий, агрессивных речей и лжи". Он считает, что нельзя говорить о "политических оппонентах как о врагах, крысах или свиньях". "Это культура ненависти", - считает Дворжак.

Он сказал, что видит сходство нынешней ситуации с обстановкой перед Второй мировой войной. "Европа, США и другие страны находятся в том же [положении], и ненависть и враждебность растут, - отметил министр. - Надеюсь, они не обрекут нас на повторение опыта Второй мировой войны".

По словам Дворжака, конфликт на Украине лишь в незначительной степени является элементом политических разногласий в Чехии. "Большинство поддерживает Украину и позицию правительства, - считает он. - Конечно, оппозиция использует любую возможность, чтобы атаковать нас". "Если правительство проукраинское, скорее всего, оппозиция настроена пророссийски или, по крайней мере, против Украины", - отметил Дворжак.

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