https://news.day.az/society/1663786.html Арестован главред газеты и сайта
Арестован главред газеты и сайта
Главный редактор газеты "Bizim dövr" и сайта "Aktualinfo.az" Сурхай Алиев вновь арестован.
Как сообщает во вторник Day.Az, С.Алиев был задержан Главным управлением МВД Азербайджана по борьбе с организованной преступностью.
В отношении него возбуждено дело по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, что Сурхай Алиев несколько лет назад был арестован Службой государственной безопасности по тому же обвинению.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре