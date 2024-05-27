Армения доказала – плохая погода у природы все-таки есть

Автор: Лейла Таривердиева

Разгулявшаяся в последние два дня стихия еще раз напомнила нашим соседям, что плохая погода у природы все-таки есть, и тупое упрямство должно оставаться уделом некоторых четвероногих, но никак не человека разумного.

Накануне стало известно, что Армения осталась практически без коммуникаций, соединяющих ее с Грузией и Ираном. Проливные дожди, вызвавшие сели и камнепады, вывели из строя межгосударственные трассы, и страна осталась без связи с внешним миром.

По информации армянских СМИ, в воскресенье межгосударственная дорога из Армении в Грузию была закрыта в обоих направлениях из-за вышедшей из берегов в Лорийской области реки Дебед. Причиной сильного наводнения, вызвавшего разрушения дорожного полотна, стали сильные дожди. Повреждения получили и некоторые другие внутриреспубликанские дороги.

Все оказалось плохо и с железнодорожным сообщением. Из-за наводнения на севере Армении были прекращены рейсы поездов Ереван-Тбилиси-Ереван.

В понедельник к дороге в Грузию присоединилась межгосударственная магистраль М-2 Армения-Иран. В районе Гафана дорога оказалась блокирована камнепадом, сошедшим в результате обильных осадков.

Само собой, сель сойдет, завалы расчистят, рано или поздно построят и снесенные мосты. Но проблема все равно останется и будет постоянно давать о себе знать.

В связи с ситуацией грузоперевозчиков перенаправили на другие дороги, ведущие к границе с Грузией. Но надо понимать, что относительно Армении понятие "другие дороги" означает выбор между плохим и ужасным. "Другие дороги" чаще всего - это дороги со сложным рельефом и разбитым асфальтом, которые водители большегрузов стараются объезжать, а порой и вообще грунтовки.

Дорога к границе с Грузией в стародавние времена проходила по оккупированным территориям Азербайджана и по территории эксклавов нашей страны. Такие неожиданные повороты были связаны с тем, что дорога строилась в советские времена, когда все было как бы общим и главное, что учитывалось - это рельеф и удобство для армян. После Второй карабахской войны 21-километровый участок Герус-Гафан, попадавший на Губадлинский район, был занят азербайджанскими пограничниками. А после решения вопроса эксклавов Армения останется без своей основной магистрали. Понимая неизбежность этого, в Армении поспешно строят новую дорогу к границе с Грузией. Альтернатива дороге Герус-Гафан уже построена. Однако, как выяснилось, строить дороги наши соседи неспособны. То, что они построили, с самого начала не годилось для движения фур. Только за эту весну дорога несколько раз выходила из строя по причине разгула стихии. То же самое касается всех прочих транспортных артерий. Дорожная сеть Армении находится в удручающем состоянии. Погода и рельеф добавляют проблем. Когда из строя выходят главные магистрали, старые некачественные дороги превращаются для грузоперевозчиков в кошмар.

Известно, что большая часть грузов из Ирана через Армению движется на север, и наиболее пригодна для этих целей та магистраль, что закрыта из-за разлива реки. Мы ни в коем случае не злорадствуем, потому что никто не застрахован от стихийных бедствий. Но в нормальных государствах на такие случаи всегда должен иметься план Б. А главное - у нормальных государств должны быть нормальные отношения с соседями и дееспособные коммуникации. Не затяни Армения вопрос подписания мира на четыре года, сегодня ее перевозчики могли бы воспользоваться современными дорогами Азербайджана для проезда в Россию. Не страдай наши соседи тупым упрямством, в их распоряжении была бы железная дорога, проходящая через Зангезур по безопасной равнинной местности, вдали от рек и от угроз камнепадов. Армянские предприниматели могли бы пользоваться в подобных ситуациях азербайджанскими железными дорогами для доставки грузов в Грузию, Россию и Иран, когда в горах Армении с дорогами возникают проблемы. Когда закупоривается Верхний Ларс, именно так поступают грузинские перевозчики. Потому что между соседями должны быть открыты коммуникации.

А что нужно для того, чтобы были открыты коммуникации? Правильно, нужен мир. Мирный договор позволит заключить межгосударственные соглашения о транзитных перевозках, которые избавят армянских перевозчиков от мучений. Может быть, и азербайджанские перевозчики воспользуются дорогами соседа для доставки грузов автотранспортом, например, в Турцию. Правда, дороги соседа в таком состоянии, что гораздо выгоднее делать круг через Грузию или Иран, чем кружиться по армянскому ненадежному серпантину.

Кто его знает - может быть, в Армении научатся строить дороги. Но в любом случае, ничего для соседей не изменится, пока нет документа о мире и не открыты коммуникации. А пока ничего из этого не произошло, армянам, строя торговые планы, очень важно следить за прогнозом погоды.