https://news.day.az/officialchronicle/1663539.html Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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