Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии отклонил проголосовал против замечаний президента Саломе Зурабишвили по закону об иноагентах, преодолев таким образом её вето.

Как передает Day.Az, заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

Согласно информации, против вето президента проголосовали 66 депутатов при необходимом кворуме в 50. Затем депутаты поддержали первоначальную редакцию закона, за которую проголосовали 84 депутата при кворуме в 76, против высказались 4 парламентария.

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