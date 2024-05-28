МИД КНР об урегулировании на Корейском полуострове

Политическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове требует участия всех вовлеченных в вопрос сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай считает, что поддержание мира и стабильности на [Корейском] полуострове и содействие политическому урегулированию возникших вопросов отвечают интересам всех сторон и требуют конструктивных усилий всех сторон", - подчеркнула она.

Мао Нин также отметила, что на прошедшем в Сеуле трехстороннем саммите Китая, Японии и Южной Корем стороны договорились "продолжать прилагать активные усилия для продвижения процесса политического урегулирования на Корейском полуострове".

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