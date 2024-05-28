Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда отстаивал законные интересы малых островных развивающихся государств и разделял их обеспокоенность

Азербайджан всегда был солидарен с малыми островными развивающимися государствами, отстаивая их законные интересы и разделяя обеспокоенность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему "Намечая курс к устойчивому процветанию", проводимой на Антигуа и Барбуде.

Подчеркнув, что Азербайджан в период четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения не жалел усилий для продвижения повестки дня Движения, глава государства отметил: "Лидерство в Движении неприсоединения дало Азербайджану возможность лучше понять нужды и проблемы всех государств-членов, включая малые островные развивающие государства".