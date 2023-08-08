Литва, Латвия и Польша договорились закрыть границу с Беларусью
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна достигла соглашения с Латвией и Польшей по возможному совместному закрытию границ трех государств с Беларусью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, речь идет о договоренности по соответствующему механизму.
"Достигнута договоренность [между Литвой, Латвией и Польшей] о согласовании оценки конкретных [критических] ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать <...> когда придется принимать решения, они будут приняты, будут обнародованы и пояснены", - отметила Шимоните.
Она добавила, что в настоящее время Литва решила закрыть ряд пропускных пунктов на белорусско-литовской границе. Шимоните подчеркнула, что в Вильнюсе считают шесть КПП на рубежах с Белоруссией, слишком большим количеством.
Ранее мы писали о том, что Польша перебрасывает дополнительные силы на границу с Беларусью.
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