Литва, Латвия и Польша договорились закрыть границу с Беларусью

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна достигла соглашения с Латвией и Польшей по возможному совместному закрытию границ трех государств с Беларусью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, речь идет о договоренности по соответствующему механизму.

"Достигнута договоренность [между Литвой, Латвией и Польшей] о согласовании оценки конкретных [критических] ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать <...> когда придется принимать решения, они будут приняты, будут обнародованы и пояснены", - отметила Шимоните.

Она добавила, что в настоящее время Литва решила закрыть ряд пропускных пунктов на белорусско-литовской границе. Шимоните подчеркнула, что в Вильнюсе считают шесть КПП на рубежах с Белоруссией, слишком большим количеством.

Ранее мы писали о том, что Польша перебрасывает дополнительные силы на границу с Беларусью.