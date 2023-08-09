Польша увеличивает контингент, перебрасываемый на границу с Беларусью

Минобороны Польши увеличило количество дополнительно направляемых на границу с Беларусью военных с 1 тыс. до 2 тыс., сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в среду, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Командующий Пограничной стражи запросил дополнительную тысячу солдат... Будет пополнение не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение принял Комитет безопасности (Комитет Совмина Польши по вопросам национальной безопасности и обороны), такое решение поддержал министр (национальной обороны) Мариуш Блащак", - сказал Вонсик в интервью польскому агентству PAP.

Он отметил, что военнослужащие будут направлены на усиление Пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах "в течение ближайших двух недель".

Замминистра также подчеркнул, что нет необходимости обращения к союзникам для дальнейшего укрепления польско-белорусской границы: "Безопасность границы сейчас полностью обеспечивается польскими службами".

По словам Вонсика, в настоящее время на границе с Беларусью уже несут службу около 2 тыс. солдат, таким образом, в текущем месяце их число вырастет вдвое.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что глава ведомства распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы "в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы".

Ранее мы писали о том, что Литва, Латвия и Польша договорились закрыть границу с Беларусью.