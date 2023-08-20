Число жертв схода оползня в Грузии увеличилось

Грузинские спасатели обнаружили тело еще одного погибшего в результате схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихии достигло 28, сообщило МВД Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В муниципалитете Они продолжаются поисковые работы. В результате мониторинга спасатели обнаружили еще одно тело в 55 км от эпицентра стихии", - говорится в сообщении. Как уточнило ведомство, общее число жертв оползня составило 28, продолжаются поиски пяти погибших.

Поисковые работы, как сообщили в МВД, ведутся в руслах рек Риони и Чанчахи при помощи тяжелой техники, плавательных средств, живой силы и кинологов.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн куб. м грунта. Общая площадь места бедствия составила 26 га. Среди погибших есть и гражданка России.