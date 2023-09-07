Пентагон отложил тест гиперзвукового оружия

Пентагон отказался от проведения испытательного запуска первой американской гиперзвуковой ракеты, сообщили агентству Bloomberg в оборонном ведомстве США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен", - заявили в Пентагоне.

Ведомство не уточнило конкретную причину отмены запуска. Bloomberg подчеркивает, что решение об отмене ставит под угрозу график реализации программы и план Вооруженных сил США объявить гиперзвуковое оружие боеспособным к 30 сентября.

В заявлении Пентагона отмечается, что, несмотря на то, что испытание не состоялось, удалось "собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения, которые станут основой для дальнейшего прогресса в разработке наступательных гиперзвуковых вооружений".

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