Боррель встретился с главой МИД Грузии

Находящийся с визитом в Тбилиси верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, министр Дарчиашвили после встречи сказал представителям СМИ, что в рамках двустороннего формата обсуждались все вопросы между Грузией и ЕС.

Министр подчеркнул, что процесс реформ в стране будет продолжаться до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом ЕС.