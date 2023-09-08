https://news.day.az/world/1596060.html Боррель встретился с главой МИД Грузии
Боррель встретился с главой МИД Грузии
Находящийся с визитом в Тбилиси верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, министр Дарчиашвили после встречи сказал представителям СМИ, что в рамках двустороннего формата обсуждались все вопросы между Грузией и ЕС.
Министр подчеркнул, что процесс реформ в стране будет продолжаться до тех пор, пока Грузия не станет полноправным членом ЕС.
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