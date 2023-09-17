Премьер Италии запросила помощи ЕС

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони попросила Европейский союз помочь стране снизить поток мигрантов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, итальянский премьер пригласила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза в Италии, чтобы самой увидеть чрезвычайную ситуации, которая там происходит из-за прибытия тысяч мигрантов на лодках из Северной Африки. Отмечается, что ее визит планируется 17 сентября.

Кроме того, глава кабмина обратилась к главе Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить обсуждение этой ситуации в повестку дня совета ЕС в октябре. Также Мелони призвала создать миссию для остановки незаконных мигрантов, которые следуют в Европу.