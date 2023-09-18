Вооруженные люди захватили нефтяную компанию в России

В Иркутской области десятки вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию.

По данным Shot, это связано с судебным разбирательством между двумя собственниками, которые не могут поделить предприятие. Работники утверждают, что захват произвели "ЧОПовцы" по указанию текущего управляющего, возможно, от имени другого хозяина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.