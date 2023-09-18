https://news.day.az/world/1598710.html Вооруженные люди захватили нефтяную компанию в России - ВИДЕО
Вооруженные люди захватили нефтяную компанию в России - ВИДЕО
В Иркутской области десятки вооруженных людей на вертолетах захватили нефтяную компанию.
По данным Shot, это связано с судебным разбирательством между двумя собственниками, которые не могут поделить предприятие. Работники утверждают, что захват произвели "ЧОПовцы" по указанию текущего управляющего, возможно, от имени другого хозяина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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