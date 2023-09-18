Иран и США сегодня обменяются заключенными

Иран и США произведут обмен заключенными сегодня.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на еженедельной пресс-конференции.

"По последним данным, имеющимся у меня, обмен заключенными состоится сегодня... Пять иранских заключенных в США будут освобождены. Пять американских заключенных, находящихся в Иране, будут переданы США", - сказал Канаани.

Как отметил иранский дипломат, двое из числа освобожденных иранских граждан вернутся в Иран, двое других останутся в США, один человек отправится к семье в третью страну.

Ранее мы писали об ожидаемом обмене заключенными между США и Ираном.