Названа ожидаемая дата обмена заключенными между США и Ираном

Иран и США планируют совершить обмен заключенными 18 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники.

По их данным, день пока не определен, однако 18 сентября рассматривается как наиболее вероятная дата. Место будущего обмена издание не назвало, однако отметило, что сделка будет совершена за день до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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