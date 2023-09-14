Ирану выдвинули требование

Великобритания, Германия, США и Франция потребовали от Ирана предоставить сведения о местонахождении ядерных материалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении четырех стран на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном британским МИД на сайте правительства.

"Что касается нерешенных вопросов о гарантиях [МАГАТЭ], то мы отмечаем, что Иран до сих пор не рассмотрел тему наличия частиц урана антропогенного происхождения, обнаруженных агентством в Туркузабаде и Варамине. В соответствии с четким запросом агентства Ирану необходимо без дальнейших задержек предоставить технически достоверную информацию о текущем местоположении ядерного материала и загрязненного оборудования в Туркузабаде и Варамине", - отмечается в тексте.

Ранее мы писали о том, что США не планируют смягчать антииранские санкции.