США не планируют смягчать антииранские санкции

США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.

"Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их", - сообщил представитель ведомства.

Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей, поддержке терроризма и поддержке России в конфликте в Украине.

Также в Госдепе подтвердили, что Энтони Блинкен одобрил перевод средств на закрытые счета в Катаре из Южной Кореи. Соединенные Штаты освободят пятерых иранских заключенных в обмен на пятерых американцев, которые находятся в Иране под стражей.

Внешнеполитическое ведомство США уточнило, что размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Куда будут направлены средства, проконтролируют США.

Ранее мы писали о том, что Иран назвал Саудовскую Аравию стратегическим партнером.