США не планируют смягчать антииранские санкции
США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на открытие Тегерану доступа к $6 миллиардам замороженных активов в рамках сделки по обмену заключенными.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США.
"Мы не снимаем санкций в отношении Ирана и не ослабляем их", - сообщил представитель ведомства.
Вашингтон продолжит противодействовать нарушению прав человека со стороны иранских властей, дестабилизирующим действиям за границей, поддержке терроризма и поддержке России в конфликте в Украине.
Также в Госдепе подтвердили, что Энтони Блинкен одобрил перевод средств на закрытые счета в Катаре из Южной Кореи. Соединенные Штаты освободят пятерых иранских заключенных в обмен на пятерых американцев, которые находятся в Иране под стражей.
Внешнеполитическое ведомство США уточнило, что размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Куда будут направлены средства, проконтролируют США.
Ранее мы писали о том, что Иран назвал Саудовскую Аравию стратегическим партнером.
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