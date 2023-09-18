Турция намерена в скором времени построить дома для граждан, пострадавших от землетрясения

Турция планирует в скором времени, в течение 1-2 лет построить дома для граждан, пострадавших от сильного землетрясения.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американскими бизнесменами в рамках саммита Concordia, передает Day.Az.

Эрдоган отметил, что Турция после землетрясения, произошедшего 6 февраля в стране, понимает боль бедствий в Ливии, Марокко.

"У нас погибло 50 тысяч человек, мы хотим, чтобы наши граждане, чьи дома были разрушены, как можно скорее расселились в своих домах", - отметил Эрдоган.

Эрдоган заявил о готовности Турции предоставить помощь Ливии и Марокко.

"Мы еще не получили ответ из Марокко, но получили его из Ливии. Мы отправили 3 самолета, три корабля с продовольствием и оборудование", - добавил президент Турции.