https://news.day.az/world/1599074.html МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата
МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата
МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.
"Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии. Дипломата попросили покинуть Индию в течение ближайших пяти дней", - указали в МИД.
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