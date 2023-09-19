МИД Индии объявил о высылке канадского дипломата

МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея после высылки индийского дипломата высокого ранга из североамериканской страны и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

"Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии. Дипломата попросили покинуть Индию в течение ближайших пяти дней", - указали в МИД.