Москва и Пекин проводят консультации по вопросам стратегической безопасности

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности начались в Москве.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Совбеза РФ.

Это уже 18-й раунд таких консультаций между Россией и Китаем.

С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И.

Отметим, Ван И прибыл с визитом в Москву 18 сентября. Вчера он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ранее мы писали о том, что стратегически важную отрасль Китая ожидает серьезный кризис.