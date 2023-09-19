Глава российского минобороны посетит Тегеран

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник посетит Тегеран с визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили иранские СМИ.

По его данным, глава Минобороны России встретится в Иране с некоторыми представителями командования ВС исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни. Ожидается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Министерство обороны РФ пока не сообщало о возможности такого визита.

28 июня агентство проинформировало, что начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора пригласил Шойгу посетить исламскую республику. Министерство обороны РФ заявило тогда, что стороны обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности, а также подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Ранее мы писали о том, что президент Ирана встретился с генсеком ООН.