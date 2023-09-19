https://news.day.az/world/1599119.html Президент Ирана встретился с генсеком ООН
Президент Ирана встретился с генсеком ООН
Президент Ирана Ибрахим Раиси, находящийся с визитом в Нью-Йорке, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи президент Ирана заявил, что его страна готова участвовать в укреплении мира и безопасности в мире.
Генсек подчеркнул поддержку ООН инициатив Ирана по прекращению кризиса в Йемене.
Ранее мы писали о том, что Тегеран дал внешнеполитические рекомендации Вашингтону.
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