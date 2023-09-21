Армянские депутаты задумали добиться отставки кабмина голодом

Протестующие у здания парламента Армении в центре Еревана решили объявить массовую голодовку, заявил один из организаторов акции, глава партии "Демократическая консолидация" Сурен Петросян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По его словам, этот шаг является ответом на ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Мы объявляем массовую голодовку, требуя, чтобы все слои нашего общества - духовенство, политики, интеллектуалы, спортсмены - объединились вокруг повестки борьбы.

К голодовке Петросяна присоединились ряд армянских политиков, также протестующих у здания парламента.