Армянская полиция задержала более 300 человек за время протестов

Оппозиция Армении сообщает о 350 задержанных на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На улицах Еревана продолжаются акции протеста. По предварительным данным, задержано 350 человек", - сообщает оппозиционный национальный комитет Армении.

Стало известно, что к акциям протеста, которые проходят в различных частях города, присоединились студенты ряда вузов.