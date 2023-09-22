https://news.day.az/world/1600324.html Армянская полиция задержала более 300 человек за время протестов - ФОТО
Армянская полиция задержала более 300 человек за время протестов - ФОТО
Оппозиция Армении сообщает о 350 задержанных на акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"На улицах Еревана продолжаются акции протеста. По предварительным данным, задержано 350 человек", - сообщает оппозиционный национальный комитет Армении.
Стало известно, что к акциям протеста, которые проходят в различных частях города, присоединились студенты ряда вузов.
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