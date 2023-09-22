https://news.day.az/world/1600345.html В России планируют провести чемпионат мира по нардам
В России планируют провести чемпионат мира по нардам
Чемпионат мира по нардам планируют организовать в России. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин, передает Day.Az.
"Мы ставим перед собой глобальные цели. Одна из них - проведение чемпионата мира в России. Даже не сомневаемся в том, что эта цель будет достигнута в ближайшее время", - сказал Авсецин.
"Мы пригласим сильнейших спортсменов, не будет никаких исключений или запретов. Нарды - открытый спорт", - добавил собеседник агентства.
Федерация проведет ближайший крупный турнир 24 сентября в Москве. Призовой фонд финала Гран-при России составит 5 млн рублей.
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