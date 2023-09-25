В Европе зафиксировали повышенную токсичность воздуха

Подавляющее большинство (98 процентов) жителей европейских стран регулярно вдыхают сильно загрязненный воздух, что приводит к резкому ухудшению состояния здоровья граждан. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты собственного исследования, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно мнению аналитиков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормой считается концентрация мелкодисперсных частиц (PM 2.5) ниже пяти микрограммов на кубический метр. К опасным для человека относятся крошечные капельки жидкости (аэрозолей), требующей более сложных способов очистки, а также частицы пыли, сажи, грязи и дыма, которые попадают в атмосферу в результате сжигания ископаемых видов топлива.

Повышенному уровню токсичности воздуха подвержены почти все государства региона. При этом почти две трети населения стран проживают в районах с более чем двукратным превышением допустимого уровня, выяснили аналитики.

Наиболее сильный уровень загрязненности воздуха эксперты зафиксировали в Северной Македонии. Почти две трети населения страны живут в районах, где содержание опасных частиц в воздухе более чем в четыре раза превышает норму. При этом в четырех областях балканского государства, включая Скопье, показатели завышены почти в шесть раз. Тяжелая ситуация наблюдается также в странах Восточной Европы и северных регионах Италии.