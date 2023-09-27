https://news.day.az/world/1601595.html Оплошность привела к трагедии на свадьбе в Ираке - ВИДЕО
Оплошность привела к трагедии на свадьбе в Ираке - ВИДЕО
Около 500 человек пострадали во время пожара на свадьбе в Ираке, не менее сотни из пострадавших погибли
Предположительно, в полном гостей зале использовалась пиротехника, что и привело к трагедии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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