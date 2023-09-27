Оплошность привела к трагедии на свадьбе в Ираке

Около 500 человек пострадали во время пожара на свадьбе в Ираке, не менее сотни из пострадавших погибли

Предположительно, в полном гостей зале использовалась пиротехника, что и привело к трагедии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.