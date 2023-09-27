Мятежные власти Нигера добились своего

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул Ниамей рано утром в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники на местах.

По их данным, Итте прибудет в Париж в течение нескольких часов. Других подробностей телеканал не привел, официально власти Франции эту информацию пока не подтвердили.

Со своей стороны военный совет в Нигере подтвердил, что Итте покинул страну, сообщает телеканал Al Arabiya. По сведениям мятежников, французский дипломат направился в соседний Чад.