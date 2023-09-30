Олаф Шольц призвал ЕС отказаться от политики протекционизма

Канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к расследованию Евросоюзом потенциально незаконных субсидий на китайские электромобили и считает, что блоку следует делать ставку на глобальную конкуренцию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экономическая модель, за которую я выступаю, предполагает глобальную конкуренцию", - заявил Шольц в ходе панельной дискуссии в рамках Берлинского глобального диалога в четверг. По его словам, которые приводит европейское издание газеты Politico, когда японские компании пришли на германский авторынок, в стране также начались ожесточенные дебаты касательно той угрозы, которую они могут представлять отечественным производителям. "Теперь они стали частью рынка - есть немецкие автомобили в Японии и японские автомобили в Германии", - добавил канцлер.

В этом контексте политик предостерег ЕС от "протекционистского пути". Если немцы и другие европейцы хотят продавать свою продукцию по всему миру, то, по мнению Шольца, они должны быть "открыты для того, чтобы автомобили других стран попадали на рынок Германии" и Евросоюза. Отвечая на вопрос касательно опасности начала торговой войны между Брюсселем и Пекином на фоне расследования Еврокомиссии, Шольц сказал: "Очевидно, что этого не произойдет".