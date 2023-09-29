В Германии окончательно утвердили спорный закон

Германский Бундесрат (палата представителей федеральных земель) окончательно утвердил спорный закон, который регулирует частичный перевод систем отопления на экологически чистую энергию. Об этом сообщило агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

8 сентября законопроект принял Бундестаг. Теперь он может вступить в силу уже в начале 2024 года.

Законопроект был разработан министерством экономики и энергетики под руководством вице-канцлера, представителя партии "зеленых" Роберта Хабека. В первой редакции он предусматривал, что уже со следующего года каждая новая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. При этом сейчас большинство систем работает на мазуте или газе. В итоге 13 июня были существенно смягчены формулировки по срокам реализации законопроекта - его фактическое исполнение было разрешено перенести на 2028-2029 годы. Кроме того, предусмотрены финансовые субсидии для домохозяйств, которые будут вынуждены переходить на более дорогие отопительные системы.

Закон считается важной частью плана по достижению климатической нейтральности к 2045 году. Однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом было настроено негативно, что подтверждали многочисленные опросы общественного мнения. Были разногласия в рядах правящей коалиции, голосование по нему даже пришлось переносить с июля на сентябрь. Представители оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов назвали перенос голосования ударом по правительству канцлера Олафа Шольца.

Споры вокруг законопроекта негативно влияли на репутацию правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). Это привело к росту рейтингов правой "Альтернативы для Германии" (АдГ).