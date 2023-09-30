Армянин Саркисов отмывал деньги во Франции

Французская прокуратура проверяет финансовые сделки между миллиардером Бернаром Арно и российским бизнесменом армянского происхождения Николаем Саркисовым, являющимся совладельцем компании "РЕСО-Гарантия", сообщила газета Le Monde.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по ее данным, речь идет о сделках, связанных с недвижимостью в Куршевеле.

В прокуратуре Парижа подтвердили, что расследование действительно ведется, однако это не означает, что какие-либо нарушения будут выявлены, отмечает Market Watch.

По данным прокуратуры, Саркисов приобрел 14 объектов недвижимости в районе эксклюзивного лыжного курорта на общую сумму около 16 млн евро в период с октября по декабрь 2018 года через сделки с компаниями-посредниками. При этом Арно предоставил кредит на сделку через одну из своих компаний.

Источник, близкий к Арно, сообщил Le Monde, что все сделки проводились в соответствии с законом.

Арно возглавляет и контролирует LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс.