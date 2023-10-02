МВД Турции заявило, что на месте теракта в Анкаре обнаружено 9,7 кг взрывчатки С-4, передает Day.Az.

В заявлении говорится: "В ходе следственных действий, проведенных на месте теракта, было изъято 9700 граммов взрывчатого вещества С-4, содержащего RDX, 3 ручные гранаты, ракетница, пистолет Glock с глушителем, пистолет Blow, пистолет М-4 марки Karabina, автомат АК-47".

Отметим, что взрыв и выстрелы прозвучали вчера утром на бульваре Исмет Инёню в Анкаре возле здания МВД.

"Около 09:30 2 террориста, подъехавшие на автомобиле к входным воротам Главного управления безопасности МВД, совершили теракт. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения", - говорится в заявлении главы МВД Турции Али Ерликая.