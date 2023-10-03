https://news.day.az/world/1603244.html Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна
Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна
Великобритания отказалась направлять свои военные корабли в Черное море, чтобы помочь вывезти украинское зерно. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс, которого цитирует журналист The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (бывший Твиттер), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Шэппса, отправка каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для экспорта украинского зерна не планируется.
"Грант Шаппс, <...> заявил <...>, что он не ожидает развертывания каких-либо кораблей <...>, чтобы открыть экспорт украинского зерна", - написал Сабба.
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