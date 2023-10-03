Турецкие спецслужбы провели крупномасштабную антитеррористическую операцию
Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию под кодовым названием "Герои" на всей территории республики.
Как передает Day.Az, Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
"По всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках операции "Герои" было задержано 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Не менее 55 подозреваемых в терроризме были задержаны в ходе операций в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли", - написал глава МВД Турции.
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