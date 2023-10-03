Ренессанс пиратства случился в США

В американском заливе Сан-Франциско, у входа в который расположен одноименный город, преступники на лодках, которых уже прозвали новыми "пиратами", регулярно нападают на яхты и плавучие дома. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

Неожиданное появление проблемы водного бандитизма жители штата Калифорния связывают с кризисом бездомности в расположенном на побережье Сан-Франциско городе Окленд.

Для того чтобы выжить, люди без дома и работы начали находить на побережье брошенные шлюпки и уже на них берут на абордаж крупные яхты и плавучие дома.

"Множество судов были украдены и разграблены. Жертвы были вынуждены, не прибегая к помощи полиции, лично противостоять преступникам, чтобы вернуть свое имущество", - сообщил Брок де Лаппе, бывший капитан одного из местных портов.

После того как "пираты" разграбляют суда, они либо их потопляют, либо уводят за многие километры от места преступления, что приносит дополнительный ущерб владельцам.

Начальник полиции округа Аламида Нишант Джоши сообщил, что его департамент, полиция Окленда и береговая охрана совместно ищут решение проблемы, однако сталкиваются с нехваткой персонала.