Замы глав МИД РФ и Турции встретятся

Состоится встреча заместителя министра иностранных дел Турции и министра по делам Европейского союза Мехмета Кемаля Бозая с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Панкиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.

Было отмечено, что на встрече, которая состоится 5 октября в Анкаре, будут проведены консультации по другим вопросам, в том числе по вопросам, связанным с организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЭСР).