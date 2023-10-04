https://news.day.az/world/1603585.html Замы глав МИД РФ и Турции встретятся
Замы глав МИД РФ и Турции встретятся
Состоится встреча заместителя министра иностранных дел Турции и министра по делам Европейского союза Мехмета Кемаля Бозая с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Александром Панкиным.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД Турции.
Было отмечено, что на встрече, которая состоится 5 октября в Анкаре, будут проведены консультации по другим вопросам, в том числе по вопросам, связанным с организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЭСР).
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