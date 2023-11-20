Землетрясение в Иране

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 62 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.