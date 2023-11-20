https://news.day.az/world/1615931.html Землетрясение в Иране
Землетрясение в Иране
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 62 км к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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