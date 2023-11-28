Cкульптуры Парфенона стали причиной напряжения в отношениях Британии и Греции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за интервью греческого премьера "Би-би-си", в котором он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и сравнил эти скульптуры с картиной Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда"), находящейся в парижском Лувре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческая газета Protothema.

По ее словам, интервью Мицотакиса "Би-би-си" на британской земле на фоне скульптур Парфенона стало причиной того, что премьер-министр Великобритании отменил запланированную встречу с греческим премьером в Лондоне. В беседе с "Би-би-си" Мицотакис, в частности, отметил, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". "Речь не идет о возврате, скульптуры принадлежат Греции и были украдены", - подчеркнул премьер.

"Для нас это вопрос воссоединения [скульптур храма Парфенон на родине], где лучше всего можно было бы полюбоваться этими важными памятниками. Если бы мы отрезали половину "Моны Лизы" и половина ее осталась в Лувре, что было бы?", - задал вопрос Мицотакис.

Мицотакис выразил свою обеспокоенность по поводу того, что премьер-министр Великобритании отменил запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться. "Позиции Греции по вопросу возвращения скульптур Парфенона [из Британского музея в Афины] хорошо известны. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, как и крупные проблемы международной обстановки: сектор Газа, Украину, климатический кризис, миграцию", - говорится в его заявлении, размещенном на сайте премьер-министра.

Греческий премьер находится в Лондоне с рабочим визитом. На вторник была запланирована его встреча с главой британского правительства.

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