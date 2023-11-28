Израиль решил освободить новую группу заключенных в обмен на заложников

Израиль намерен отпустить пятьдесят заключенных палестинок в обмен на освобождение израильтян, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, правительство страны уже утвердило список женщин, которых досрочно освободят. Взамен палестинское движение ХАМАС должно будет отпустить пленных израильтян.

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