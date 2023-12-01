ВМФ Великобритании отправляет эсминец в Персидский залив

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс распорядился направить эсминец HMS Diamond к Суэцкому каналу для поддержания безопасности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении министерства обороны, опубликованном на его сайте.

В заявлении отмечается, что эсминец "будет проводить операции по поддержанию свободы судоходства в регионе и обеспечению безопасности для торгового судоходства".

В регионе уже находятся британский фрегат HMS Lancaster, который дислоцировали в Персидский залив в прошлом году, а также три противоминных корабля и судно Королевского вспомогательного флота Великобритании, отмечает Sky News.

HMS Diamond считается одним из самых современных в технологическом отношении кораблей ВМС Великобритании. Он оснащен военным многоцелевым вертолетом Wildcat.

Корабли Королевского военно-морского флота находятся в регионе на постоянной основе с 1980 года.

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