Микроавтобус с солдатами США перевернулся в Румынии

Микроавтобус с американскими солдатами, следовавший с румынской базы Дэвесел, перевернулся на кольцевой дороге города Каракал. Пятеро военных получили ранения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на USA Today.

В результате ДТП на объездной дороге Каракала пострадали пять американских солдат. Они были доставлены в муниципальную больницу Каракала для оказания медицинской помощи.

"Из первых проверок полиция выяснила, что мужчина, управляя автомобилем на 8+1 мест, в котором находилось 7 человек, на перекрестке VO6G с коммунальной дорогой 147, в муниципалитете Каракаль, якобы не справился с управлением и опрокинулся за пределами проезда", - сообщил источник.

Правоохранители сообщили, что тест водителя на алкоголь показал отрицательный результат.

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