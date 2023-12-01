https://news.day.az/world/1618698.html Воздушная тревога на севере Израиля
Воздушная тревога на севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.
В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала о срабатывании сирен ПВО на севере Израиля 30 ноября, до этого - 25 ноября.
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