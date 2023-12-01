Воздушная тревога на севере Израиля

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба информировала о срабатывании сирен ПВО на севере Израиля 30 ноября, до этого - 25 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!