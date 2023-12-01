В Британии оценили ход операции израильских войск в городе Газа

Операция израильских войск в палестинском городе Газа завершена примерно на 40%. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с военными планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Город Газа еще не взят полностью, только, наверное, на 40%", - говорится в материале.

Более того, по данным издания, на завершение боевых действий в северных районах сектора Газа может понадобиться не менее двух недель. Как указано в публикации, максимальный срок для выполнения соответствующих задач - один месяц.

В то же время авторы статьи подчеркнули, что военнослужащие еврейского государства также говорят о незавершенности боевых действий на севере сектора Газа. По информации журналистов, Израиль планирует "длительное противостояние" с палестинским движением ХАМАС.

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